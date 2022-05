Landsretten fastholder: 37-årig skal blive i fængslet efter voldsom trafikulykke

AALBORG:En 37-årig mand er fortsat fængslet i fire uger sigtet for med vilje at have kørt ind i en bil med fire unge mænd.

Den 37-årige mand blev onsdag eftermiddag varetægtsfængslet i byretten, hvorefter han kærede fængslingen til landsretten, som fredag formiddag stadfæstede kendelsen.

Manden sigtes for med vilje at have påkørt bilen med de unge mænd natten til onsdag på Budumvej i Aalborg Øst, så føreren mistede herredømmet over bilen og først ramte et træ og til sidst endte i en have.

Dermed sigtes han for at have bragt andre menneskers liv i fare.

En 20-årig mand, der sad i den ramte bil, var i kritisk tilstand efter ulykken. Han blev lagt i kunstig koma, mens de tre øvrige mænd slap med mindre skader.

Hans nuværende tilstand er ukendt.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre efter ønske fra anklageren. Det skete med hensyn til den videre efterforskning.