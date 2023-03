Landsretten sætter straffen ned for makabert drab på 45-årig mand

AALBORG:Den 23-årige Kylie Flodager er blevet idømt 13 års fængsel for det brutale drab på en 45-årige mand i hendes lejlighed i april 2021.

Det har Vestre Landsret afgjort torsdag, og dermed har landsretten skåret et år af straffen. For i august blev den 23-årige kvinde idømt 14 års fængsel ved Retten i Aalborg. Det samme gjorde hendes 36-årige tidligere kæreste.

Men landsretten så med lidt mildere øjne på straffen til den 23-årige. Dels på grund af hendes unge alder, men også fordi, landsretten ikke mente, at den 23-årige havde deltaget lige så aktivt i drabet, som hendes tidligere kæreste.

Det fortæller hendes forsvarer, Søren Beckerman.

Makabert drab

Det var kun den 23-årige kvinde, der havde anket byrettens dom. Hun har under hele sagen nægtet sig skyldig i drab og i stedet forklaret, at det var hendes ekskæreste der stod for den dødelige vold mod manden.

Drabet på den 45-årige var særdeles makabert. Under retssagen ved Retten i Aalborg kom det frem, at den 45-årige blev lokket til parrets lejlighed i Aalborg 30. april. Det var formentlig en eller anden form for jalousi eller hævn, der var motivet til drabet, efter den 45-årige tidligere havde haft et seksuelt forhold til den 23-årige, og ifølge kvinden havde udsat hende for overgreb.

I lejligheden blev den 45-årige udsat for for grov vold og mishandling over flere timer, inden han blev kvalt med et bælte. Han blev blandt andet gennembanket med et jernrør, blev mishandlet med mindst 40 snit og stik med en kniv, ligesom han fik indsprøjtninger med wc-rens.

Og det var altså den vold, som landsretten mente, at den 23-årige tidligere kæreste tog initiativ til, efter han havde lokket den 45-årige til lejligheden, fortæller Søren Beckermann.

Men selvom den 23-årige havde spillet en mindre rolle i drabet, så fandt landsretten stadig, at det tidligere kærestepar endte med at begå drabet i forening.