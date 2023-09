Landsretten stadfæster: 24-årig er uskyldig i drab

Vestre Landsret har onsdag formiddag frifundet en 24-årig mand for drabet på en 27-årig mand efter en bytur i Jomfru Ane Gade.

Dermed er landsretten på linje med Retten i Aalborg, der også frifandt den 24-årige for drabet, der skete 12. november 2021.

Den 24-åriges kammerat blev alene dømt for drabet i byretten. Han fik 12 års fængsel.

Det er under sagen i både byretten og landsretten slået fast, at det kun var kammeraten, der stak den 27-årige flere gange med kniv, hvoraf et stik ramte hjertet og blev fatalt.

Spørgsmålet var derfor, om den 24-årige var klar over, at der skulle bruges kniv, da han sammen sin 23-årige kammerat samt en tredje mand, overfaldt den 27-årige på vej hjem fra Jomfru Ane Gade efter en kontrovers på værtshuset Zwei Grosse Bier Bar tidligere på natten.

Det mente anklagemyndigheden, som derfor havde anket dommen fra Retten i Aalborg.

Flertal stemte for dødsvold

Den 24-årig selv har nægtet ethvert kendskab til kniven, og hans 23-årige kammerat har også forklaret, at ingen andre kendte til, at han havde kniv med.

Landsretten fandt det heller ikke bevist, at den 24-årige havde forsæt til drab. Men det var med den mindste margin, at den 24-årig ikke blev dømt for vold med døden til følge.

Et flertal bestående af to dommere og fem nævninge mente nemlig, at den 24-årige vidste, at hans kammerat nogle gange gik med kniv, og at han derfor vidste, at volden kunne ske ved brug af kniv.

Selvom flertallet ikke fandt, at den 24-årige kunne gøres ansvarlig for drab, så mente de altså, at han kunne gøres ansvarlig for dødsvold.

Men det kræver, at mindst seks nævninge og to dommere stemmer for, og i dette tilfælde stemte altså kun fem nævninge for, at den 24-årige var skyldig i dødsvold.

Sparkede afdøde i hovedet

En dommer og fire nævninge fandt derimod ikke, at den 24-årige vidste, at hans kammerat ville bruge kniv under vold, og derfor fandt de ham alene skyldig i grov vold - blandt andet ved at have sparket den 27-årige.

Den 24-årig har forklaret, at han ikke deltog ret aktiv i slagsmålet, men han har erkendt, at han sparkede den nu afdøde. Et af sparkene ramte den 27-årige i hovedet, mens han lå ned, umiddelbart efter han var blevet stukket med kniv. Det spark blev også filmet af et vidne.

Landsretten har derfor fundet den 24-årige skyldig i grov vold, ligesom han også blev det i byretten, hvor han blev idømt ni måneders fængsel for volden.

Landsretten udmåler straffen senere i dag, onsdag.