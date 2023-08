Lastbil i brand på miljøanlæg

HJØRRING:En lastbil har været i brand torsdag formiddag på Miljøanlæg Rønnovsdal lidt syd for Hjørring. Det oplyser Nordjyllands Beredskab.

Klokken 11.17 kom der en melding om brand i lastbilen, og da beredskabet kort efter kom frem, kunne de konstatere, at branden var brudt ud i motorrummet.

- Da jeg kommer frem, har man brugt tre-fire pulverslukkere, og man har lukket op for førerhuset. Så man har fået slukket branden i motorrummet, siger indsatsleder Bo Isaksen fra Nordjyllands Beredskab og fortsætter:

- Der er kun lidt røgudvikling tilbage omkring inddækningen af selve motoren under førerhuset.

Beredskabet fortsatte slukningsarbejdet med at pille den skærm af, som afskærmer motoren, og derefter at nedkøle den og motoren.

Ingen kom til skade ved branden, ligesom det heller ikke var nødvendigt at lave nogen former for afspærring, da lastbilen var placeret væk fra brandfarligt materiale på miljøanlægget.

Brandårsagen kendes endnu ikke.