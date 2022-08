Lastbil ramte gangbro ved Friis med et brag

AALBORG:En lastbil ramte onsdag morgen gangbroen mellem over Nytorv i Friis Shoppingcenter med et brag.

Der skete heldigvis kun materiel skade, og lastbilen kunne selv komme fri og køre videre.

Marian Park Petersen, der er marketing koordinator i Friis, fortæller i en mail, at uheldet skete, fordi lastbilchaufføren havde glemt at sænke traileren på lastbilen, og dermed var den for høj til at kunne komme under gangbroen.

Friis oplyser også, at skaderne er minimale. Påkørslen rev nogle loftplader ned samt nogle ledninger til lyset under gangbroen. Men det er kun overfladiske skader, som Friis er i fuld gang med at rydde op efter.

Påkørslen kommer derfor heller ikke til at påvirke den daglige drift af shoppingcenteret, og det er også muligt at færdes under gangbroen, oplyser Marian Park Petersen.