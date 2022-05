Lastbilchauffør bragede ind i træ med vanvids-promille

LØGSTØR:En 38-årig lastbilchauffør fra Moldova er blevet idømt 20 dages fængsel og er udvist af landet i seks år, efter han spritstiv kørte galt med sin lastbil i Løgstør.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Medarbejdere på en virksomhed på Havnevej i Løgstør, hvor den 38-årige tidligere havde hentet varer, hørte 23. marts omkring klokken 19.30 et brag uden for.

En lastbil med anhænger var først braget ind i et skilt og til sidst endt et træ. Bag rattet sad den 38-årige chauffør, og medarbejderne var virksomheden var ikke i tvivl om, at manden var godt alkoholpåvirket, og de tilkaldte derfor politiet.

Den 38-årige nægtede dog at puste i alkometeret, da politiet ankom, men den efterfølgende blodprøve viste, at han havde en promille på hele 2,61.

Nægtede vanvids-promille

Også når promillen i blodet overskrider 2,00, så er der om vanvidskørsel, som minimum udløser 20 dages fængsel.

I Retten i Aalborg erkendte den 38-årige, at han havde kørt spirituskørsel. Han var dog ikke enig i, at han kørt med en promille over 2,00.

I stedet forklarede han, at han havde drukket en øl efter uheldet var sket, og at promillen derfor var kommet så højt op, fortæller Thomas Klingenberg.

Retten mente dog ikke, at en enkelt øl kunne sætte promillen så højt op, og han blev altså idømt både fængselsstraf, udvisning og fik frakendt kørekortet i tre år.