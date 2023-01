Let spil: Tyv besøgte en række ulåste biler

AALESTRUP:Fredag og lørdag blev fem veje tjekket for, om bilejere i Aalestrup husker at låse deres biler. Det havde mindst fem ikke.

Uheldigvis for ejerne blev kontrollen foretaget af en tyv, der tog de åbne døre som en opfordring til at tjekke bilerne for indhold.

Bilerne blev gennemrodet, og ikke alle ejere kunne umiddelbart fortælle, hvad der derefter manglede. I hver fald er nogle e-cigaretter væk.

Mangler spor

I sagens natur er indbruddene foregået meget stille, og måske er det derfor, at ingen tilsyneladende har bemærket noget. Har man set nogle vise påfaldende interesse for bilerne - eventuelt har gået og trukket i dørhåndtag en gade igennem - hører politiet gerne fra dem. I øjeblikket har man ingen spor at gå efter. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

Vejene, der havde tyve-tjek, er Vestergade, Agertoften, Skolevænget, Rolighedsvej og Kærvej. På Rolighedsvej kom tyven også ind i en låst bil. Heller ikke her kunne det stjålne umiddelbart gøres op.