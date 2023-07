Lig i lasten og flydende dukke: Sådan hænger gådefulde sager sammen

AGGER:Da politi og redning mandag aften rykkede ud til melding om en person i vandet ved Agger, kunne de ved ankomsten lykkeligvis konstatere, at der blot var tale om en dukke.

Nu viser det sig, at det sandsynligvis ikke er første gang, selvsamme dukke har skabt postyr i området.

I september 2022 blev politi og redning nemlig kaldt ud til en grundstødt båd, der har ligget ved Agger Tange siden sensommeren sidste år:

- Den 15. september blev vi underrettet om, at der muligvis lå en død mand ombord. Sammen med redningstjenesten tog vi derud og kunne hurtigt konstatere, at det intet havde på sig. Båden var ubemandet og der var intet mistænkeligt at berette, hvorefter sagen er afsluttet for vores vedkommende, udtalte Henrik Jensen, politikommissær hos Thisted Politi, dengang til Nordjyske.

På daværende tidspunkt fik pressen ikke yderligere informationer om, hvad det præcis var, der havde forårsaget, at nogen mente at have set en død mand ombord.

Men nu vil politiet alligevel godt afsløre, hvorfor de formoder, at den dukke, de mandag aften var ude for at hive op af fjorden, stammer fra netop den grundstødte båd:

- Jeg kan bekræfte, at vi ved undersøgelse af båden tilbage i september fandt en dukke ombord, og det var dukken, der havde givet anledning til anmeldelsen, siger politikommissæren og tilføjer:

- Jeg kan ikke sige noget med sikkerhed, men det er nærliggende at tro, at der kunne være tale om den samme dukke.

Præcis, hvordan dukken i de mellemliggende måneder er gået fra skibbruden til strandvasker, kan ikke siges med sikkerhed.