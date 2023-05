Lille fly måtte nødlande i Aalborg Lufthavn

AALBORG:Et Cessna-fly måtte lørdag middag nødlande i Aalborg Lufthavn, efter at der pludselig var røg i kabinen.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

En mindre fly af typen Cessna har foretaget nødlanding i Aalborg lufthavn kort før kl. 1300 efter der var opstået røg i kabinen. Der er tale om et privat fly med 2 piloter og 2 passagerer. #Politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) May 27, 2023

Det var kort efter, at det lille privatfly var lettet fra Aalborg Lufthavn omkring klokken 13 og havde sat kursen mod Tyrkiet, at der opstod røgudvikling i kabinen.

Flyet måtte derfor vende om og lande igen i lufthavnen, fortæller vagtchefen.

De to piloter og to passagerer i flyet kom ikke til skade, men er efterfølgende blevet kørt til tjek for røgforgiftning på Aalborg Universitetshospital.

Hvad der er årsag til røgudviklingen på flyet er endnu ukendt. Havarikommissionen er blevet tilkaldt, og der skal nu foretages undersøgelser af flyet, fortæller Karsten Højrup Kristensen.