Lille hund død efter hundeslagsmål i hundeskov

HANSTHOLM:31. august modtog Midt- og Vestjyllands Politi en anmeldelse om et hundeslagsmål i hundeskoven ved Hanstholm.

Her var en mindre hund tilsyneladende kommet i hundeslagsmål med to større hunde. Det bekræfter Frits Kortegaard fra lokalpolitiet i Thisted, der lige nu efterforsker sagen.

Den lille hund, efter Nordjyskes oplysninger en ældre dansk-svensk gårdhund, afgik efterfølgende ved døden. Hundens ejer er blevet afhørt i sagen.

Det er ifølge politiet endnu ikke fastslået, om bidskaderne var den eneste årsag til, at hunden måtte lade livet, ligesom der heller ikke er klarhed over hændelsesforløbet, der gik forud for slagsmålet.

Politiet er sparsomme med oplysninger i sagen, da efterforskningen som sagt stadig er undervejs. Men sagen har været behandlet hos Midt- og Vestjyllands Særlovcenter i Viborg, og her vil politiassistent Poul Østergaard gerne bekræfte, at man har haft en sådan sag.

Han ønsker ikke at udtale sig konkret om sagen, men han vil gerne kommentere generelt på sager om bidskader, der opstår i en hundeskov.

- Ifølge §6 i hundeloven står der, at man som hundeejer skal foretage sig det fornødne for at sikre, at ens hund ikke forvolder andre skade. Og det gælder også i en hundeskov, hvor hunden ikke har snor på, siger Poul Østergaard.

Han tilføjer i øvrigt, at færdes man med sin hund på offentligt sted, er man ifølge hundeloven forpligtet til, at hunde "enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem".