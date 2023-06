Live fra Mia-sagen: Den 37-årige kan ikke forklare spor fra Mia

Dag 2 i sagen om det voldsomme drab på Mia Skadhauge Stevn fortsætter torsdag ved Retten i Aalborg.

Onsdag kom der blandt andet flere nye detaljer frem under anklager Mette Bendix' forelæggelse af sagen, og så fik offentligheden for første gang at høre, den 37-årige tiltaltes version af den uhyggelige sag.

Torsdag fortsætter afhøringen af den tiltalte.

Følg med live her: