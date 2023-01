Liveblog: 27-årig stukket ihjel efter bytur

AALBORG:To unge mænd på 24 og 23 år er tiltalt for at have slået en 27-årig mand ihjel efter en bytur i Jomfru Ane Gade.

I dag tager Retten i Aalborg hul på retssagen, der strækker sig over seks dage, hvor de to tiltalte i dag skal afgive forklaring.

Du kan følge med i retssagen i livebloggen herunder: