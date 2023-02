Lod Mercedes stå natten over - det skulle han ikke have gjort

HOBRO/BRØNDUM:Den kunne da sagtens holde der. Kunne den ikke?

Nej. Det kunne den ikke, fandt ejeren af en Mercedes ud af torsdag formiddag.

Han havde haft den stående på rastepladsen ved Øls Kirke fra onsdag eftermiddag i forventning om, at den lidt afsides placering ikke kunne genere nogen.

Men da han kom tilbage til bilen ved ni-tiden måtte han til sin ærgrelse konstatere, at nogen med åbenlyst overlæg havde ridset i lakken. Desuden var det kendte Mercedes-emblem knækket af fra køleren.

- Vi kan kun advare om, at det ikke er forsvarligt at lade sin bil stå på pendlerpladser og rastepladser natten over. Det er i hvert fald en risiko man løber, siger vagthavende ved politiet i Hobro fredag formiddag.