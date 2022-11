Lokket i baghold og skudt: Fart-app ledte politiet på sporet af tiltalte

AALBORG:Et plasticstykke fra en Skoda Fabia, en aktiv Saphe-app og et tilfældigt fund af en pistol i Aarhus.

Det var nogle af de mange brikker i en omfattende efterforskning, der førte til, at to 20-årige mænd nu er tiltalt for blandt andet drabsforsøg på en 22-årig mand, der blev skudt i benet, mens han sad i sin bil.

Drabsforsøget skete omkring klokken 00.30 natten til 21. marts 2021, hvor den 22-årige - ifølge tiltalen - blev lokket i baghold ved Idrætsbyen på Hadsundvej i Aalborg af en større gruppe unge mænd, der omringede den 22-åriges sølvgrå Golf og åbnede ild mod bilen.

Skudepisoden var et opgør mellem to kriminelle grupperinger i Aalborg - den såkaldte GT-gruppe og London Netværket - og optakten var formentlig et slagsmål på Circle K på Sønderbro nogle timer forinden.

Det kom frem under anklager Mette Bendix' forelæggelse, da retssagen mod de to mænd mandag begyndte ved Retten i Aalborg.

Skudoffer tog taxa

Selvom politiet hele tiden har haft en formodning om, at flere gerningsmænd var sammen om drabsforsøget, så er det kun lykkedes at identificere de to tiltalte.

Det viste sig nemlig hurtigt, at de kriminelle grupperinger ikke er interesseret i at indblande politiet.

Da de første patruljebiler kom frem til Idrætsbyen efter skudepisoden, stod den sølvgrå VW Golf tændt med åben bildør. Den var tydeligt skadet i fronten, og der var flere skudhuller i bilen, ligesom der også lå afskudte patronhylstre rundt om.

Men der var hverken skudoffer eller gerningsmænd - men flere personer, der dog ikke havde noget med skudepisoden at gøre.

Et par timer senere dukkede skudofferet så op.

Den 22-årige var blevet sat af på Vesterbro af en taxa, men han var så hårdt såret i benet, at han næsten ikke kunne gå.

Han fik derfor en borger til at ringe 112, men i starten forklarede den 22-årige blot, at han havde været involveret et trafikuheld.

Men han var ikke kun blevet skudt i låret.

I de to timer der var gået, siden han blev skudt i låret, havde han nemlig været holdt fanget i to forskellige skovområder.

Efter skudepisoden blev han - ifølge tiltalen - hevet ud af sin bil af gerningsmændene og først kørt til et skovområde ved Sofiesvej og senere til et skovområde ved Hellevangen, inden han efter nogle timer fik lov til at gå.

Plasticstykke ledte politiet på sporet

Politiet fik dog ingen hjælp af den 22-årige til at identificere gerningsmændene.

Men et stykke plastic fra en billygte, som blev fundet på gerningsstedet, viste sig at være et godt spor.

Plasticstykket stammede nemlig fra en Skoda Fabia. Og sådan en bil ejede en af de to tiltalte. Politiet rettede derfor sin mistanke mod ham, fortalte anklageren i sin forelæggelse.

Så da den mistænkte nogle dage efter skudepisoden blev standset i netop den bil, beslaglagde politiet bilen og den 20-åriges telefon.

På trods af mistanken blev den 20-årige løsladt, men det var for, at politiet kunne foretage aflytning af ham, fortalte anklageren.

Undersøgelserne af bilen viste, at plasticstykkerne fra gerningsstedet passede til den 20-åriges bil. Teleoplysninger viste også, at den 20-årige havde været både ved Idrætsbyen og de to skovområder på gerningstidspunkterne.

Og det var nok til at anholde ham.

Gerningsvåben fundet i Aarhus

Mistanken mod den tiltalte opstod lidt ved et tilfælde, da han blev stoppet i sin bil - dog i forbindelse med en helt andet sag.

Her tog politiet den 20-åriges telefon, og da de kiggede nærmere i den, fandt de ude af, at en Saphe-app havde været aktiv den aften, skudepisoden fandt sted. Og appen kunne placeres både bil og telefon ved Idrætsbyen på gerningstidspunktet.

Det var ikke det eneste, politiet fandt. Der var blandt andet flere opkald mellem de to tiltalte både før, under og efter skudepisoden. Og så var der en helt særlig video.

Det var en video af to pistoler, og det blev ekstra interessant, da der helt tilfældigt dukkede en pistol op i Aarhus.

De tekniske undersøgelser viste nemlig, at det var den pistol, der havde affyret de seks patronhylstre, der blev fundet på Hadsundvej.

Og så var teknikere også i stand til at fastslå, at den ene af pistolerne på videoen på den 20-åriges telefon var identisk med gerningsvåbenet, fortalte Mette Bendix under mandagens retsmøde.

Nægter sig skyldige

De to tiltalte skal nu afgive forklaring i retten.

Den ene nægter sig skyldig i både drabsforsøg og frihedsberøvelse af den 22-årige.

Den anden nægter sig også skyldig i drabsforsøg, men erkender at have tilbageholdt den 22-årige i skovområderne og undervejs at have nikket ham en skalle.

Der er afsat otte retsdage til sagen, og der forventes først at falde dom i december.