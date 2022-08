Makabert drab: Anklager går efter høj straf til tidligere kærestepar

AALBORG:Fængsel mellem 12 og 16 år.

Det var forskellen på den straf, som forsvarer og anklager mener, den 23-årige kvinde og 36-årige mand skal have for det brutale drab på en 45-årig mand.

Det nu tidligere kærestepar blev onsdag formiddag fundet skyldig i at have begået drabet i forening 30. april sidste år i deres lejlighed på Ørstedsvej i Aalborg.

Her blev manden - der tidligere har været såkaldt sugardaddy for den 23-årige - lokket op i lejligheden og udsat for timelang, brutal vold. Han blev mishandlet med massive tæsk, snit og stik med kniv, inden han fik indsprøjtninger med wc-rens og til sidst kvalt med et bælte.

Brutalt drab eller voldsspiral?

Og det skal koste langt mere end 12 års fængsel, som er udgangspunktet for et drab, mener anklager Mette Bendix.

Hvis det står til anklageren, skal straffen helt op i 16 års fængsel.

- Det er så voldsomt og brutalt et drab sagde hun.

- Det starter med, at han (den dræbte, red.) lokkes op i lejligheden. Allerede det er skærpende. I lejligheden blev udsat for et timelangt forløb af vold og brutalitet. Forestil jer den rædsel og frygt, han har haft, sagde hun direkte henvendt til nævningene.

Den 36-åriges forsvarsadvokat, Lars Thousig, mente derimod ikke, at var skærpende omstændigheder - og dermed skal straffen højest være 12 års fængsel.

- Det her var ikke et planlagt drab. Det starter med almindelig vold, og så eskalerer det nærmest i en voldsspiral.

- Og efter min opfattelse skal der tages hensyn til den stærke påvirkning, den specielle sindstilstand, min klient har været i, fordi hun (den 23-årige, red.) har bearbejdet min klient med sine beskyldninger om ham (den 45-årige, red.)

Og så mente forsvareren, at det var den 23-årige, der kvalte den nu afdøde, som hans klient har forklaret.

- Derfor har min klient ikke fortjent en lige så hård straf som hende, sagde han.

Det var den 23-åriges forsvarsadvokat, Søren Beckermann, slet ikke enig i. Han havde meget svært ved at se, hvorfor hans klient skulle have gjort noget værre - nærmere tværtimod.

- Jeg er uenig i, at min klients rolle bliver talt op. Hun har ikke opfordret ham (den 36-årige, red.) til at lokke ham (den 45-årige, red.) op i lejligheden, og hun har heller opfordret til vold, sagde Søren Beckermann der også mente, at straffen højest skulle være 12 års fængsel.

Mentalundersøgelse: Ikke sindssyge

De to skyldige er i forbindelse med sagen blevet mentalundersøgt, men ingen af dem har været eller er sindssyge eller psykotiske, og er derfor egnet til almindelig fængselsstraf.

De har begge har haft en stabil opvækst i trygge rammer, og kun den 36-årige har en enkelt plet på straffeattesten for trusler mod tjenestemand i funktion.

Den 36-årige fik aldrig en uddannelse efter folkeskolen, men arbejdede som ufaglært - blandt andet som dørmand - men endte til sidst på kontanthjælp. Han har i flere år haft et forbrug af både alkohol og stoffer, ligesom han i en længere periode har haft et misbrug af steroider.

Den 23-årige kvinde har ikke haft et misbrug af hverken alkohol eller stoffer, og var også på vej til at tage uddannelsen som sygeplejerske.

Hendes ungdom var præget af, at hun følte sig som en pige i en drengekrop, og hun var, ifølge mentalundersøgelsen, belastet af sårbarhed og tilbøjelighed til selvskade. Den 23-årige skiftede juridisk køn i 2020.

Retten i Aalborg afsiger dom onsdag eftermiddag.