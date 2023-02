Mand anholdt: Sigtet for brandstiftelse

HJØRRING:En mand blev omkring midnat mellem mandag og tirsdag anholdt og sigtet for brandstiftelse i Hjørring.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup, til Nordjyske.

Manden, der er 56 år og fra Hjørring, blev anholdt et par timer efter, Nordjyllands Beredskab blev færdige med slukningsarbejdet efter en brand på Hans Chr. Høyrups Vej.

Siden anholdelsen har den 56-årige være i politiets varetægt, men det forventes, at han løslades i løbet af tirsdag eftermiddag.

Sigtelsen for brandstiftelse fastholdes, selvom politiets jurister ikke vurderede, at manden skulle i grundlovsforhør.

Frygtede "flyvende ild"

Nordjyllands Beredskab fik mandag aften klokken 19.22 melding om brand, og at der kunne ses flammer op gennem taget på villaen.

Hurtigt blev der tilkaldt ekstra assistance, og klokken 20.15 kunne Nordjyskes udsendte på stedet fortælle, at der var seks-syv udrykningskøretøjer.

- Taget på huset er kollapset, og det blæser voldsomt, så der er masser af gløder i luften, fortalte han mandag aften.

Indsatslederen fra Nordjyllands Beredskab sagde under slukningsarbejdet, at de var bekymrede for "flyvende ild", men at der kort efter kom styr på gløderne.

Derimod stod selve huset ikke til at redde. Brandfolkene benyttede sig af en stigevogn, så de kunne komme ind over branden og slukke oppefra. Det sker indimellem opblusning på grund af den kraftige vind.

Beboere i området har over for Nordjyske oplyst, at huset har stået ubeboet i et stykke tid.