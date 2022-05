Mand blev stukket i skridtet under skænderi

AALBORG:To gange endte et skænderi med, at en 37-årig mand trak en kniv og begyndte at stikke sin modstander.

Det har nu kostet ham halvandet års ubetinget fængsel, oplyser anklager Patrick Sørensen.

Første knivstikkeri skete i februar på en adresse i Aalborg, hvor den 37-årige var kommet op at skændes med en anden mand. Skænderiet udviklede sig dramatisk, da den 37-årige trak en kniv og stak manden.

Et af stikkene ramte manden i skridtet, mens det andet ramte på hænderne. Begge steder måtte skaderne syes sammen.

Nægtede knivstik

Det andet knivstikkeri skete 4. maj i en opgang i Aalborg, hvor den 37-årige igen var kommet i skænderi med en anden mand. Og igen endte det med, at kniven blev trukket og denne gang blev den anden mand ramt på den ene hånd og på underlæben.

I Retten i Aalborg nægtede den 37-årige dog, at han havde stukket nogen med en kniv. Han erkendte godt nok, at der havde været et skænderi, men at der kun var tale om slåskamp og ikke brug af kniv, fortæller anklager Patrick Sørensen.

Den 37-årige er tidligere dømt for vold. Han valgte at modtage dommen.