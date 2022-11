Mand dømt for at dele ulovligt på nettet

AALBORG: En 34-årig mand fra Aalborg er idømt 90 dages betinget fængsel for at have delt ophavsretligt beskyttet materiale gennem en fildelingstjeneste og at have hacket sig adgang til betalingstjenester og delt medieindhold derfra.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Dommen er faldet efter en tilståelsessag ved Retten i Aalborg.

Manden er dømt for at have uploadet og delt ikke under 200 ophavsretlige værker i form af film, tv-serier, bøger med videre.

Delingen er sket igennem fildelingstjenesten ”www.danishbytes.org” i en periode fra begyndelsen af januar 2021 til september 2021. Sidst i perioden var den 34-årige desuden med til at drive tjenesten sammen med flere medgerningsmænd.

Manden er samtidig dømt for at have anskaffet og benyttet intetanende brugeres login-oplysninger til at hacke sig ind på abonnementsdrevne streaming- og medietjenester, eksempelvis TV 2 Play og Netflix, hvorefter han har uploadet indhold fra disse tjenester til fildelingstjenesten.

Den 34-årige blev ud over den betingede fængselsstraf idømt 80 timers samfundstjeneste.

- Med en straf på 90 dages fængsel sendes der et signal om, at myndighederne tager krænkelser af ophavsretten alvorligt. Både bagmænd og brugere af ulovlige fildelingstjenester risikerer at få en dom, siger Beytullaah Karacan, der er anklagerfuldmægtig hos NSK i en pressemeddelelse fra NSK.

Sagen er en del af et større sagskompleks om ulovlige fildelingstjenester, der udspringer af en anmeldelse fra Rettighedsalliancen i 2018.