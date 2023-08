Helikopter sendt ud til mand, der drev til havs: Den blev sendt hjem igen

En 27-årig mand på et paddleboard drev tidligere fredag middag til havs på strækningen mellem Løkken og Lønstrup ved redningsnummer 168.

Det oplyste vagtchef Rene Kortegaard fra Nordjyllands Politi.

En anden person anmeldte episoden til politi og beredskab, og der blev derfor sendt en helikopter i luften, ligesom både blev dirigeret i mandens retning.

Da helikopteren kom frem, viste det sig dog, at manden selv var i stand til at komme ind til land.

Han havde så meget styr på det, at han også afviste at blive taget med af en båd, der kom hen til ham.

Den 27-årige behøvede ikke at tage på hospitalet for at blive tjekket.