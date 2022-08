Mand faldt i søvn, mens han lavede mad - og startede en brand i køkkenet

SINDAL:En 54-årig mand kom ganske galt afsted med madlavningen natten til søndag i sit hus på Kirkevej i Sindal.

- Han var alene hjemme og i gang med madlavningen ved komfuret, da han faldt i søvn, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Derfor gik der lidt tid, før den brand, som efter alt at dømme er begyndt ved komfuret, blev opdaget.

Og det var derfor et ualmindeligt røgfyldt hus, Nordjyllands Beredskab kom frem til, efter alarmen lød kl. 03.49.

- Der har kun været brand i selve køkkenet, men hele huset var totalt fyldt med røg. Så det har store røg- og sodskader, siger indsatsleder Charlotte Egebak fra Nordjyllands Beredskab.

Indsatslederen fortæller, at der nu forestår et større oprydningsarbejde.

- Det er et stort stykke arbejde, og der går nok nogle uger, før han kan komme tilbage til huset, siger hun.

Vagtchef Jesper Sørensen oplyser, at den 54-årige mand blev kørt til tjek for røgforgiftning på sygehuset i Hjørring. Han vil desuden blive sigtet for overtrædelse af beredskabsloven.