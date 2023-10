Mand fundet død i hus: Nu er der nyt i sagen

Der er umiddelbart intet der tyder på, at den 55-årige mand, der torsdag eftermiddag blev fundet død i et hus i Aggersund, har været udsat for en forbrydelse.

Sådan lyder det fra Nordjyllands Politi, efter undersøgelserne i huset i Aggersund er afsluttet.

- Vi har haft NKC (National Kriminalteknisk Center) og en retsmediciner derude, og der er umiddelbart ikke fundet noget der peger på, at der er sket en forbrydelse, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Der er dog stadig et lille forbehold, da politiet fortsat mangler at fastslå dødsårsagen. Det skal et ligsyn og obduktion forsøge at give et svar på senere fredag, fortæller Frank Olsen.

Politiet rykkede ud til adressen i Aggersund torsdag klokken 17.14, efter en underretning om, at der var fundet en livløs person på Ullerupvej.

Politiet betragtede dødsfaldet som mistænkeligt, og derfor blev området afspærret og teknikere tilkaldt til at foretage undersøgelser på stedet.