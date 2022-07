Mand gik amok: Truede med kniv og boldtræ

HADSUND:En 28-årig mand er blevet mødt med flere sigtelser, efter at han skabte sig voldsomt i Hadsund fredag eftermiddag.

Vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi fortæller, at politiet blev kaldt til Havnevej klokken 17.10, fordi den 28-årige var meget udadreagerende.

- Nogen havde set, at han havde en dolk i bukselinningen. Og tidligere havde der været affyret kanonslag i området. Da vi så ankom, løb han ind i en lejlighed og kom ud med et boldtræ, som han truede to betjente med, fortæller Karsten Højrup Kristensen.

Det lykkedes betjentene at få pacificeret den 28-årige og lagt ham i håndjern.

- Det kom så frem senere, at han også havde truet en person med den dolk, han havde på sig, fortæller vagtchefen.

Derfor venter han, at den 28-årige vil blive sigtet for trusler, vold mod tjenestemand og overtrædelse af knivloven.

- Det er en grov ting, når man har en kniv på et offentligt område og truer med den, siger Karsten Højrup Kristensen.

Af andre sigtelser er overtrædelse af våbenbekendtgørelsen på grund af boldtræet men også, fordi den 28-årige havde et knojern på sig.

Fredag aften var den anholdte endnu ikke blevet afhørt, så vagtchefen kunne ikke komme nærmere ind på en årsag til, at den 28-årige opførte sig på den måde. Dog var han højst sandsynligt beruset.

Det skal nu vurderes, om manden - der er fra Mariagerfjord Kommune - skal fremstilles i grundlovsforhør.