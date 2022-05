Mand og kvinde blev uvenner - endte med groft overfald

FREDERIKSHAVN:En 31-årig mand blev i weekenden varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for et groft overfald på en 23-årige kvinde.

Volden skete fredag eftermiddag omkring klokken 15, hvor den 23-årige kvinde var på besøg hos manden på hans bopæl i Frederikshavn.

Stemningen var dog ikke alt for god, og manden og kvinden blev uvenner - og det eskalerede altså ret voldsomt.

Ifølge sigtelsen mod den 31-årige mand, blev kvinden slået flere gange i ansigtet og på kroppen, ligesom hun blev rykket i håret.

Overfaldet fortsatte udenfor, hvor den 31-årige, ifølge sigtelsen, påkørte kvinden med sin bil og efterfølgende tvang hende ind i bilen, men undervejs ramte hende i hovedet med bildøren, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Den 31-årige blev lørdag fremstillet i et lukket grundlovsforhør, sigtet for grov vold, ulovlig tvang og for at have udsat den 23-årige kvinde for fare.