Mand og kvinde skændtes på åben gade: Politiet tilkaldt

Fredag aften kl. 20.57 blev Midt- og Vestjyllands Politi kaldt ud til Nørrebro i Nykøbing, hvor der var meldinger om uro.

Her traf de på gaden en 48-årig mand fra Thisted-området og en 65-årig kvinde, der var kommet op at skændes.

Den 48-årige mand blev i den forbindelse sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen for voldelig opførsel.

I Thisted måtte politiet natten til søndag kl. 3.29 ligeledes kaldes ud, da der var opstået uro på diskoteket Dampmøllen på Østerbakken.

Her blev en 18-årig mand fra Thisted-området sigtet for overtrædelse af restaurationsloven, da han havde udvist voldelig adfærd, og han fik også forbud mod at komme på stedet.

Det blev den unge mand så utilfreds med, at han valgte at uddele skældsord til betjentene, der kvitterede med en sigtelse for fornærmelig tiltale mod politiet.