Mand råbte "bombe" på café - her er dommen

AALBORG:Et cafébesøg i Aalborg udviklede sig dramatisk 4. september sidste år.

En 45-årig mand råbte pludselig "bombe" og begyndte at tælle ned. Han havde en lighter i hånden.

Dramaet skete på Café Vi2 på C.W. Obels Plads i Aalborg, og flere af cafégæsterne blev forskrækkede og ringede 112. Andre fik overmandet den truende mand, indtil politiet nåede frem.

Den 45-årige havde ingen bombe på sig, men han blev sigtet for bombetrusler samt for vold, fordi han havde rykket en ung kvinde i håret i forbindelse med dramaet på cafeen.

Truede med brand og død

Manden blev dengang varetægtsfængslet, og ved et retsmøde i december blev han dømt for bombetruslen og volden samt en række andre trusler.

Blandt andet for at have råbt, at han ville brænde krisecentre ned, for trusler om at dræbe en anden mands datter samt for at have slået sin egen søn i nakken med flad hånd.

Ved retsmødet i december nægtede den 45-årige det hele, men retten fandt ham skyldig.

Behandlingsdom

Selve strafudmålingen har dog afventet en mentalundersøgelse af manden. Og først mandag blev han så ved Retten i Aalborg idømt en behandlingsdom.

Han skal i psykiatrisk behandling, men er ikke varetægtsfængslet længere.

Dommen omfatter også en advarsel om udvisning. Hvis han begår lignende kriminalitet, risikerer han at blive udvist af Danmark.