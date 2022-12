Mand råbte "bombe" på café og begyndte at tælle ned

AALBORG:En 45-årig mand skabte panik på café Vi2 på C. W. Obels Plads, da han 4. september rakte hånden i vejret og råbte "bombe", hvorefter han begyndte at tælle ned fra tre.

Manden havde kun en lighter i hånden, men truslen var alvorlig nok til at flere gæster ringede 112, mens andre overmandede ham, indtil politi kom frem.

Torsdag er den 45-årige så fundet skyldig i bombetruslerne samt for en række andre voldsforhold og trusselsforhold, oplyser anklager Patrick Sørensen.

Manden er blandt andet fundet skyldig i vold mod en ung kvinde på cafeen, som den 45-årige rykkede i håret i forbindelse med, at han fremsatte bombetruslen.

Og det var langt fra første gang, at den 45-årige havde truet tilfældige personer. Han blev nemlig også fundet skyldig i at have en række tilfældige personer, han mødte på gaden eller selv opsøgte.

Endelig blev den 45-årige fundet skyldig i vold mod sin egen søn, fortæller anklageren.

Den 45-årige nægtede sig skyldig i alle anklagepunkterne, men havde ikke ret meget at bidrage med under sin forklaring. Han kunne nemlig ikke huske de fleste af de ting, han var tiltalt for, fortæller Patrick Sørensen.

Manden blev varetægtsfængslet efter bombetruslen på cafeen og har siddet fængslet siden. Han er blevet mentalundersøgt i forbindelse med sagen, men der mangler stadig nogle erklæringer, inden retten kan tage stilling til, om han er egnet til almindelig fængselsstraf, eller om han skal idømmes en behandlingsdom.

Straffen bliver derfor først udmålt i januar.