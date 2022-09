Mand slår nabo med tungt redskab og sigtes for drabsforsøg

MORS:En 61-årige mand er i kritisk tilstand efter et voldsomt overfald på åbent gade et par kilometer nord for Nykøbing Mors søndag eftermiddag.

En 53-årig mand er anholdt og sigtes for drabsforsøg på den 61-årige.

Den 53-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør mandag formiddag.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi var det angiveligt nabostridigheder, der udartede sig til brutal vold.

De to mænd bor tæt på hinanden, og søndag ved 16.30-tiden slog den 53-årige den anden mand i hovedet flere gange med "et tungt redskab", ifølge politiet.

Et chokeret vidne så overfaldet ude på gaden og alarmerede politiet.

Den 61-årige mand var livsfarligt kvæstet, og han blev med helikopter fløjet til Aalborg Universitetshospital.

Søndag ved 17-tiden blev den 53-årige mand anholdt ikke langt fra gerningsstedet, oplyser vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet har natten til mandag afsluttet de tekniske undersøgelser på gerningsstedet.

Hvad der præcist var årsag til det voldsomme overfald, er uklart, ud over at det er nabostridigheder, oplyser politiet.