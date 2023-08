Mand slog DSB-ansat og begik hærværk lige efter løsladelse

Nordjyllands Politi blev onsdag morgen klokken 08.20 sendt til banegården i Hobro, da en 48-årig mandlig passager havde set sig godt sur på DSB-ansat, som han desuden havde slået med hånden.

Politiet tog manden, som er fra Aarhus-kanten, med en tur på politistationen i Hobro. Efter godt halvanden times afkøling blev manden løsladt. Men blodet var åbenbart stadig i kog hos manden, for han gik med det samme over på den anden side af vejen og flåede et sidespejl af en bil. Så måtte politiet have fat i manden igen.

Han sigtes derfor nu for både vold mod offentlig tjenestemand og hærværk.