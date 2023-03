Mand stukket ned med kniv - indlagt på hospitalet

THISTED:En uoverensstemmelse på et værtshus ved Østerbakken i Thisted udviklede sig natten til lørdag yderst dramatisk.

To mænd var omkring klokken 01.40 kommet op at toppes på et værtshus, hvor en uenighed førte til håndgemæng, og det fik en 25-årig mand til at trække en kniv og stikke en 28-årig mand i maven.

Den 28-årige, der er fra lokalområdet, er kørt til Aalborg Universitetshospital.

- Han er udenfor livsfare, oplyser Ole Vanghøj, vagtchef for Midt- og Vestjyllands Politi.

Den 25-årige gerningsmand er sigtet for kvalificeret vold ved at stikke forurettede en enkelt gang i maven. Det vil senere blive besluttet, om han skal varetægtsfængslet, da han i løbet af lørdagen bliver fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Herning.