Mand uden kørekort tog bilen til politistationen

NYKØBING:En 25-årig mand fra Nykøbing, som torsdag var indkaldt til afhøring på lokalpolitistationen på Tingvej, skulle måske have overvejet at tage bussen.

I stedet valgte manden at køre i bil til stationen - selvom han ikke har noget kørekort.

Ikke overraskende valgte politiet at kvittere med en sigtelse for kørsel uden førerret.

Samtidig blev bilens ejer, en 28-årig mand ligeledes fra Nykøbing, sigtet for at have overladt bilen til en person uden kørekort.