Mange bøder på vej efter politiaktion: Disse trafikanter stod for flest sigtelser

78 personer fik torsdag en sigtelse med sig videre, da Nordjyllands Politi holdt en stor færdselsaktion i Aalborg.

Her koncentrerede færdselspolitiet sig om morgen- og eftermiddagstrafikken på henholdsvis Hobrovej og Østre Alle i Aalborg, men der var også betjente tilstede i gågaderne og Reberbansgade, hvor der blandt andet blev kontrolleret cykler.

Det blev til 85 sigtelser til de 78 personer, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Sammensætningen af indsatsen er sket på baggrund af tips fra borgere, som har anvendt tip-funktionen på politiets hjemmeside. Særligt cykler og knallerter i gågaderne er et problem, der fylder meget for mange, siger politikommissær Jess Falberg Nielsen.

Bred vifte

Både biler, cykler, knallerter og el-løbehjul blev tjekket og politiet havde taget en bilinspektør med i aktionen, til at spotte konstruktive ændringer på køretøjer. Her fandt man blandt andet en ulovlig undervogn, samt ulovlige udstødningsrør.

Ud over de fysiske skavanker og mangler på køretøjer, blev der også stoppet cyklister og knallerter i gågaden, på fortov og på vej i modsat køreretning. En anden genganger var kørsel på el-løbehjul uden den lovpligtige hjelm, samt overkørsel for rødt.

Sådan fordelte forseelserne sig:

44 sigtelser mod cyklister, el-løbehjul og knallerter

15 fejl og mangler for biler og motorcykler

2 kørsel uden førerret

3 kørsel i frakendelsestiden

21 andre mindre forseelser

Blandt de mindre forseelser var fejl som tildækket bagerste nummerplade , revne i synsfeltet, nedslidte dæk og lignende.

Opfodring: Brug tip-funktion

Politikommissæren er ærgerlig over det høje antal sigtelser.

- Det her handler om sikkerhed på vejene, siger Jess Falberg Nielsen og fortsætter:

- Nu går vi ind i efteråret og det er en god anledning til lige at kaste et ekstra – kærligt og kritisk – blik på både sit køretøj og sine vaner i trafikken. Er dækkene nedslidte? Er der revner i ruderne? Er der lys og reflekser på cyklen? Er man slem til ’lige at smutte over for rødt’, eller tage den hurtigste vej hjem på cyklen – til trods for at den går gennem gågade og modsat køreretning?

Politiaktionen gav trafikale gener, men politiet takker for tålmodigheden opmuntrer til, at borgerne fortsætter med at bruge politiets tip-funktion på politi.dk.