Mange henvendelser om knivdrab på 37-årig - oplysninger om scooter har stadig interesse

HOBRO:Nordjyllands Politi har fået en del henvendelser fra borgere i sagen om knivdrabet på en 37-årig mand i Hobro fredag aften, som er med til at stykke et hændelsesforløb sammen.

Den 37-årige mand døde af sine kvæstelser onsdag, efter at have kæmpet for sit liv i fire dage. Inden da var en 40-årig mistænkt mand blevet anholdt.

Politiet er nu ved at samle brikkerne i timerne omkring drabet, og derfor efterlyste man onsdag vidner, der havde set en en scooter, som politiet har fundet i forbindelse med efterforskningen.

Ifølge politiet brugte den 40-årige formodede gerningsmand nemlig scooteren til at komme til og fra gerningsstedet.

- Vi har fået en del gode henvendelser fra offentligheden, og det er vi glade for. Og vi vil stadig gerne høre fra folk, der har oplysninger omkring scooterens færden, siger politikommissær Carsten Straszek.

Det har særlig interesse for politiet, hvis man har set scooteren, der har en gul nummerplade, på Randersvej ud for nummer 32 fredag aften mellem klokken 21.20 og 21.55 eller på Stoldal ud for boligblokken nummer 40-48 fra klokken 21.55 frem til 02.40.

Flere motiver i spil

Den 37-årig blev stukket med kniv i sin lejlighed på Randersvej i Hobro omkring klokken 22 fredag aften. Han blev efterfølgende fundet på gaden, livsfarligt såret.

Kort tid efter efterlyste Nordjyllands Politi den 40-årige mistænkte i sagen, og søndag blev han også efterlyst internationalt. Mandag blev han så anholdt af italiensk politi i lufthavnen i Milano.

Han er endnu ikke udleveret fra Italien, og derfor har Nordjyllands Politi selvsagt ikke afhørt ham endnu.

Udover hændelsesforløbet omkring drabstidspunktet, så skal politiet forsøge at finde frem til et muligt motiv.

Den dræbte og den 40-årige mistænkt havde kun en løs relation, og derfor efterforsker politiet bredt i forhold til mulige motiver, fortæller Carsten Starszek.

Den 40-årige er blevet varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede - men når han bliver udleveret til Danmark, bliver han igen fremstillet i grundlovsforhør.

Her blev han blive sigtet for drab.