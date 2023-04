Marias søn fik stjålet energidrikke fra gravsted

HIRTSHALS:Da søsteren til afdøde Nikolaj skulle besøge sin bror og tænde et lys, opdagede hun, at der manglede noget på gravstedet.

Genstande med en enorm affektionsværdi for venner og familie var blevet stjålet til egen fornøjelse for tyveknægtene.

- Det er simpelthen så usselt. Det er måske ikke værdifuldt for andre, men det er det virkelig for os, siger Maria Beermann.

- Jeg tænker på Nikolaj hver eneste dag og det fuldstændige meningsløse i, at han skulle rives væk på den måde, har Maria Beermann tidligere fortalt til NORDJYSKE. Arkivfoto: Bente Poder

Hun mistede sin 26-årige søn Nikolaj i 2021, da han var passager i en tragisk trafikulykke.

Maria Beermann beskriver sin 26-årige søn Nikolaj som en glad og sjov ung mand med mange mennesker omkring sig. Han var rigtig glad for biler og havde et godt job som mekaniker.

Når Nikolaj i sit fælleskab af venner samledes, var det ofte med en energidrik i hånden. Derfor har de efterladte venner hyppigt besøgt gravstedet og lagt en energidrik til ære for minderne med Nikolaj.

- Vi har altid haft det sådan, at det skal være et sted, hvor hans venner også kunne komme. Så det har været ganske fint for os, at de har gjort de ting. Det viser, hvem min søn var, siger Maria Beermann.

Desværre oplevede søsteren til Nikolaj, da hun skulle besøge gravstedet på Hirtshals Kirkegård og tænde lys, at de efterhånden mange energidrikke var blevet stjålet. Tilbage lå kun to øl, som også var placeret af vennerne.

To øl lå tilbage på Nikolajs gravsted. Omkring otte energidrikke var blevet stjålet. Privatfoto.

- Det var Nicolajs. Der er nogle, der har givet ham dem. Venner der holder af ham. Det er virkelig en mærkelig opførsel, at man vælger at tage dem. Det gør man bare ikke, lyder det frustreret fra Maria Beermann.

Nikolaj skal nok få en energidrik igen

Maria Beermann har sidenhen henvendt sig til personalet på kirkegården, som ikke havde overværet noget usædvanligt.

- Det er de sødeste mennesker, der arbejder derovre. De anede ikke noget om, at det var sket, fortæller hun.

Maria Beermann forsikrer dog, at hendes søn nok skal få en energidrik igen.

- Det kommer da helt sikkert. Det er jeg ikke i tvivl om, fordi at hans kammerater skal nok gøre det, når de kommer derop.

Derfor håber hun også ved at sætte fokus på denne hændelse, at folk tænker sig om en ekstra gang, inden de tager værdifulde genstande fra gravstederne.