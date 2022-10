82-årig fortæller, hvordan hun snød telefonsvindlere

AARS:Stemmen i telefonen var overbevisende og formålet godt. Og hvem vil ikke gerne hjælpe politiet?

Det vil en 82-årig kvinde i Aars i hvert fald gerne. Men kun tilfældigheder gjorde, at det ikke kom til at koste hende mange tusinde kroner.

Det var nemlig ikke en politibetjent, hun talte med, men en svindler. Hans mål var at snyde så mange penge ud af hende som muligt. Men det fandt hun først ud af senere.

Vil advare andre

Historien vakte opsigt blandt læserne, da Nordjyske fortalte den for en uges tid siden under overskriften: "Gengæld: 82-årig snød svindlere i tre timer". Kvinden var anonym som anmelder til politiet, men det er lykkedes at finde frem til kvinden bag historien.

Den vil hun gerne fortælle for at advare andre mod veltalende svindlere, der prøver at snakke sig ind på deres bankkonto for at stjæle deres opsparing.

Dog har kvinden betinget sig fortsat at være anonym. Derfor har vi for nemheds skyld givet hende navnet Marna. Kvindens rigtige navn er redaktionen bekendt.

Selv om hun før har afsløret svindlere i røret, var Marna overbevist om, at ham her var god nok.

Skulle hjælpe mod svindel

Klokken var godt 18, da fastnet-telefonen ringede hjemme hos Marna en helt almindelig efterårsaften. Hun mener ellers nok, hun kan skille fårene fra bukkene og har tidligere afvist flere udlændinge, der ville smigre sig ind på hende i telefonen. Men her blev hun fanget ind af en høflig og venlig stemme.

- Han sagde, at han var fra politiet, og at de var ved at trevle en bande op, der lavede svindel. De havde næsten indkredset dem, og spurgte om jeg ville hjælpe dem med det sidste, fortæller Marna i dag.

Hun har ærgrelse i stemmen. For hvor ville hun dog gerne have afsløret manden i røret med det samme:

- Men jeg fattede slet ikke mistanke. Han var meget overbevisende. Så venlig og høflig og i samme stemmeleje hele tiden. Jeg tror, at alle kunne tro på ham, fortsætter hun.

Telefon-svindel /spoofing Opkald, hvor svindlere giver sig ud for at være øvrighedspersoner eller kendte firmaer for at lokke vigtige personoplysninger ud af ofre. For eksempel ved at sige at de er fra Skat, politiet, bank, netfirma eller forsikring.

Typisk beder de om ting som CPR-nummer, konto- og kreditkort-oplysninger, NEM-ID eller andet, der kan stjæle ens penge eller identitet. De kan også bede dig om at installere et program på din computer eller mobil, der gør det samme.

Opkaldene kan både være på dansk eller udenlandsk. VIS MERE

Indviklede numre

Manden fortalte videre, at de kunne se, at der var en mand fra Slagelse, der var ved at gå ind på hendes konto og hæve 18.000 kroner. Det ville de forhindre - hvis ellers Marna kunne gøre lidt for det. Det ville hun selvfølgelig gerne.

- Men jeg bad om nogle telefonnumre, så jeg kunne kontakte dem. Det kunne jeg sagtens få. De gav mig også deres politinumre - det var nogle indviklede nogle; en masse tal med bogstaver imellem. Men selvfølgelig viste det sig bagefter, at intet af det passede til noget som helst, ærgrer Marna sig.

En ny stemme

- På et tidspunkt sagde han: "Jeg skal lige tale med min chef. Nu får du min kollega". Og sådan kom det til at skifte. Den anden var lige så høflig og behagelig som den første.

- Jeg tror jeg blev ringet op en fem-seks gange på den måde indenfor de tre timer, det tog. Nogle gange lagde jeg på, når jeg havde ventet på dem i røret i 10-15 minutter. Så ringede en af dem op og spurgte: "Hvor blev du af"? Der har de nok rigtigt talt om, hvordan de skulle få mig til at gøre, hvad de ville, fortæller Marna.

På et tidspunkt blev hun bedt om at udfylde en formular på internettet. Med den skulle der flyttes 42.000 kroner af hendes penge. Hvorfor fandt hun ikke ud af. Men hun gjorde hvad hun kunne, for at gøre hvad hun fik besked på.

- Men det havde jeg svært ved. Heldigvis, siger den skuffede kvinde.

På sin vis var det heldigt, at Marna ikke er så god til det der med computere. Ellers var hun blevet snydt, mener hun selv.

Slut for i dag

De falske betjente prøvede i flere omgang at guide hende gennem formularen. Men Marna løb sur i det, gang på gang. Hun kunne ikke finde de ting, de bad om.

- Til sidst blev ham, jeg talte med, gal og sagde: - Nu holder vi for i dag, og så fortsætter vi i morgen tidlig. Jeg ringer mellem klokken 7 og 7.30, lød det vredt, inden telefonen blev lagt på.

Det var en noget forvirret og slukøret Marna, der langsomt lagde telefonrøret ned for sidste gang på tre timer. Hun syntes, hun havde gjort sit bedste for at gøre, hvad politimændene havde sagt til hende. Men det var åbenbart ikke godt nok.

En frygtelig mistanke

Det blev ikke nogen rar nat. Tanker og forvirring flaksede rundt inden i Marna. Men hun sad parat til den aftalte tid næste morgen klokken halv otte.

- Men der var ingen, der ringede. Jeg måtte bare sidde og vente. Så fik jeg den frygtelige mistanke om, at det måske ikke var rigtigt. At det måske var svindel, forklarer den 82-årige kvinde.

Hun prøvede at ringe på det telefonnummer, hun havde fået opgivet. Men det virkede ikke.

- Nu blev jeg godt nok bange. Jeg troede ikke på dem længere. Først talte jeg med min bank, der rådede mig til at spærre mine konti, så det gjorde vi. Derefter ringede jeg til politiet og anmeldte det. Og så troede jeg, det var ovre.

Heldigvis hjalp Marnas bank med hurtigt at få lukket hendes konti ned - bare for en sikkerheds skyld.

- Men ved 12-tiden ringede en af dem pludselig tilbage. Han havde været optaget af en anden sag, fortalte han. Men nu var han klar til at tale med mig.

"PIS, Marna, PIS!

- Jeg tror faneme ikke på dig! Og jeg har meldt jer til politiet, at du ved det, råbte jeg ind i telefonen.

- "PIS, Marna! PIS", skreg han tilbage for fuld hals og smækkede røret på. Og så hørte jeg ikke mere til dem, forklarer Marna.

Marna gyser, når hun tænker på, hvor tæt hun var på at miste mange tusinde kroner. For hvem ved, hvad der kunne ske, hvis først svindlerne havde fundet ind på en af hendes konti?

- Jeg tænkte også på, om de mon kunne komme her, nu de havde telefonnummeret. Hvem ved, hvad de kan finde på?

- De lød simpelt hen så troværdige. Helt danske og også jyske. De kan få enhver til at tro på sig. Men de er bedøvende ligeglade med, hvem de ødelægger, vurderer den 82-årige kvinde.

Gode råd mod telefonsvindel Brug din sunde fornuft

Giv kun oplysninger til sikre numre, du selv har ringet op. For eksempel ved at ringe direkte til din kundeservice

Er du ikke sikker på opringeren, så læg på.

Undgå at tage opkald fra numre, du ikke kender. Især udenlandske. De kan jo lægge en besked.

Tjek nummeret for at se, om det er ægte.

Er du i tvivl, så ring til politiet på 114. Telmore.dk altomdata.dk VIS MERE

Læg hurtigt på

Hendes råd er kort og klart:

- Taler man med sådan nogle, så læg på så hurtigt som muligt. Diskuter ikke med dem, de kan snakke en fra sans og samling. Og så kan man komme til at komme med oplysninger, de måske kan bruge. Når man er ældre, siver tingene ikke altid så hurtigt ind; det udnytter de, advarer Marna.

En sag om ugen

Hos Nordjyllands Politi er man godt bekendt med svindlere, der prøver at narre penge ud af fortrinsvis ældre borgere per telefon. Alene i Himmerland anslår politikommissær Mikkel Brügmann, at politiet i gennemsnit hører om én sag om ugen:

- Men vi kan godt frygte, at der er et stort mørketal - sager, vi ikke hører om. Folk har ikke altid lyst til at fortælle, at de er blevet snydt, siger politikommissæren.

Telefonsvindel er ofte en svær størrelse at have at gøre med for politiet. Oftest garderer svindlerne sig med taletidskort, der ikke er til at spore, eller slører på anden vis deres telefonnummer. Er der et telefonnummer, er det heller ikke hver gang, at offeret for svindelen får det noteret.

Den venlige stemme i telefonen blev pludselig anderledes skrap, da det stod klart at svindlen ikke blev til noget.

Enkle råd

- Langt de fleste, vi hører om, er opmærksomme på at den type opringninger kan være svindel. Man skal selvfølgelig passe på sine personlige oplysninger og ikke udlevere dem til nogle, man ikke kender, nævner Mikkel Brügmann.

- Vi hører om nogle, der udgiver sig for bankfolk. Men rigtige bankfolk vil ikke have brug for at ringe og bede om konto-oplysninger, dem har de selv adgang til.

Et enkelt råd kan afsløre falske politifolk:

- Siger nogen i telefonen, at de er fra politiet, så kan man høre dem om, hvilken station de sidder på, og så bagefter ringe dem op gennem 114. På den måde er man sikker på, at det rent faktisk er politiet, man taler med, siger politikommissæren.