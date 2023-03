Massiv støtte til Caroline, der blev misbrugt af svindlere: - Folk er i chok over, hvad jeg må stå model til

HANSTHOLM:Caroline Kær fra Hanstholm stod for nylig frem i Nordjyske og fortalte om, hvordan hendes adresse er blevet misbrugt på falske salgsannoncer på Facebook.

Ukendte gerningsmænd har foregivet at sælge iPhones og designertasker på Facebooks markedsplads, men når tiden kom til at overdrage varen, sendte svindlerne i stedet deres ofre til Caroline Kærs lejebolig i Hanstholm.

Den enlige mor til to har oplevet at blive opsøgt af 50-60 personer, på alle tider af døgnet, og hver gang må hun forklare dem, at de er blevet snydt, og hun intet har med sagen at gøre.

De mange besøg fra fremmede har især påvirket Caroline Kærs otteårige datter, som er utryg i eget hjem, og Caroline Kær har allerede besluttet, at hvis det bliver ved, er der kun én udvej:

- Så kan vi blive nødt til at flytte. Det her går ud over mine børn, og det skal det ikke. Lige nu har vi en rolig periode, så jeg håber, politiet tager sig af det, siger hun.

Siden Caroline Kær fortalte om sine oplevelser, har hun mærket en massiv støtte, både fra sin egen omgangskreds og fra andre, der føler med hendes situation.

- Folk er i chok over, hvad jeg står model til. Mange har spurgt til det og undret sig over, at de ikke har hørt noget. Men det er jo heller ikke noget, jeg ligefrem har reklameret med, fordi det har været en træls situation, fortæller Caroline Kær.

Flere af Caroline Kærs naboer har oplevet, at ofrene for svindlerne også har banket på hos dem, og derfor har de godt været klar over hendes situation. Men efter artiklen i Nordjyske har historien nu også spredt sig til resten af lokalsamfundet, som har vist deres støtte til Caroline Kær:

- Det er både på Facebook, men også folk i byen, der er kommet til mig og har spurgt, hvordan jeg havde det. Dér kan man se, hvilket lokalsamfund, man er en del af, når også folk, man ikke taler med hver dag, kommer hen for at høre, om jeg er ok, siger hun og tilføjer:

- Det er dejligt, at man kan mærke, at lokalsamfundet står sammen i sådan en situation.