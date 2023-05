Massør tiltalt for at befamle kvindes bryster

THY:En mandlig massør fra Thy skal på anklagebænken i en sag om blufærdighedskrænkelse.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, som Nordjyske har fået aktindsigt i.

Forurettede er en kvinde, som i marts sidste år fik behandling hos massøren. Under behandlingen oplevede hun, at massøren befølte hende på brysterne og ved skridtet, hvilket "var egnet til at krænke [forurettedes] blufærdighed", som der står i anklageskriftet.

Massøren drev på tidspunktet for overgrebet sin egen klinik, men den er i dag ophørt.

Anklagemyndigheden vil have manden frakendt retten til erhvervsmæssigt at behandle kvinder og piger. Der tages ligeledes i anklageskriftet forbehold for, at den forurettede kvinde senere kan søge erstatning.

Retssagen forventes at gå i gang 14. juni ved Retten i Holstebro.