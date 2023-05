Massør udsatte kvinde for overgreb under massage

VENDSYSSEL:En 51-årig mandlig massør er torsdag blevet idømt et halvt års ubetinget fængsel for at have krænket en kvindelig kunde seksuelt under en massage.

Det oplyser anklager Katrine Meldgaard.

Krænkelsen skete 2. januar i mandens massageklinik på hans bopæl i Vendsyssel. Under massagen befølte han kvinden i skridtet inden for trusserne.

Kvinden frøs, da massøren forgreb sig på hende. Men efterfølgende skrev hun beskeder til den 51-årige, hvor hun konfronterede ham med overgrebene.

Og her svarede manden, at han godt vidste, at det var forkert, og han undskyldte også mange gange. De beskeder indgik også i retssagen, men her var forklaringen fra den 51-årige en anden, fortæller anklager Katrine Meldgaard.

Han nægtede nemlig at have rørt kvinden i skridtet og forklarede i stedet, at han havde givet hende massage på maven og i lysken, og det måtte være det, kvinden havde følt kom for tæt på, fortæller Katrine Meldgaard.

Retten i Hjørring fandt dog kvindens forklaring troværdig, og at beskederne mellem hende og massøren understøttede hendes forklaring.

Retten fandt derfor, at der ikke havde været samtykke, og den 51-årige blev derfor dømt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje samt blufærdighedskrænkelse.

Derudover er han frakendt retten til erhvervmæssigt at massere piger og kvinder i en periode på to år.

Den 51-årige ankede dommen på stedet.