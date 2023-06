Mentalundersøgelse: 38-årig viser tegn på psykopati og er farlig

AALBORG:Der var overhovedet ingen reaktion fra den 38-årige, da retsformanden læste skyldkendelsen op, og han blev fundet skyldig i det makabre drab og voldtægtsforsøg på Mia Skadhauge Stevn.

Efter skyldkendelsen læste anklager Mette Bendix en supplerende retspsykiatrisk erklæring op.

Her var konklusionen fra Retslægerådet, at den 38-årig udgør en så stor fare for andre, at forvaring er påkrævet.

Mentalundersøgelsen har vist klare tegn på psykopati med forstyrrende personlighedsstruktur – bl.a. med mangel på anger og empati.

Opvokset under gode forhold

Af erklæringen fremgik det også, at den dømte drabsmand er opvokset under gode vilkår og har gennemført folkeskolen og HTX. Efter en militærkarriere blev han i 2019 uddannet elektriker.

Den 38–årige har ingen børn eller kæreste, men har nær kontakt til sine forældre.

Han har intet misbrug af alkohol eller stoffer og har aldrig været i kontakt med det psykiatriske system.

Anklager Mette Bendix oplyste allerede på første retsdag, at hun ville gå efter en livstidsdom eller subsidiært en forvaringsdom.

Det forventes, at der afsiges dom torsdag.