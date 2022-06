Mia-sagen: 36-årig mand fortsætter sin fængsling

AALBORG:Den 36-årige mand, der er sigtet for at stå bag drabet på den 22-årige sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn, er frivilligt gået med til at forlænge sin varetægtsfængsling.

Det oplyser Gitte Moselund, der er efterforsker i sagen.

- Vi efterforsker fortsat i sagen, siger hun.

Han er sigtet for på ukendt vis at have dræbt Mia Skadhauge Stevn et ukendt sted i Nordjylland mellem søndag den 6. februar klokken 06.09 og onsdag den 8. februar klokken 11.20.

Den 22-årige sygeplejerskestuderende forsvandt efter en bytur i Jomfru Ane Gade i Aalborg.

6. februar efterlyser Mias mor sin 22-årige datter til politiet, da hun ikke har givet lyd fra sig hele søndagen efter sin bytur.

I første omgang blev politiet ført på sporet af to 36-årige mænd, som begge blev sigtet for drab. I april droppede Anklagemyndigheden drabssigtelsen mod den ene.

10. februar fandt politiet ligdele i Dronninglund Skov, der siden viste sig at tilhøre den unge kvinde. Samme dag blev der fundet spor af Mia Skadhauge Stevn i Hammer Bakker.

Det planlagte retsmøde torsdag er aflyst.

En fortsættelse af varetægtsfængsling vil under normale omstændigheder besluttes på et retsmøde. Men når den 36-årige mand frivilligt har medvirket til at fortsætte sin fængsling, vil det ske administrativt.

Siden 10. februar har Nordjyllands Politi lukket ned for udadtil af hensyn til den videre efterforskning i sagen. Retsmøder er omgivet af dørlukning, mens der fortsat er navneforbud i sagen.

- Vi efterforsker fortsat i sagen, siger efterforsker Gitte Moselund.

Den 36-årige mand er foreløbigt varetægtsfængslet indtil 30. juni 2022.