Drabet på Mia: Grusomt anklageskrift

AALBORG:Mia blev voldtaget og dræbt, inden en 37-årig mand på makaber vis forsøgte at skille sig af med liget.

Det fremgår af anklageskriftet mod den 37-årige mand, som Nordjyske har fået aktindsigt i.

Manden er tiltalt for drab, voldtægt og usømmelig omgang med lig. Ifølge anklageskriftet blev Mia samlet op på Vesterbro i Aalborg klokken 06.09, da hun var på vej hjem fra en bytur om morgenen 6. februar sidste år, og mod sin vilje kørt til et skovområde ved Hammer Bakker og efterfølgende til den 37-åriges hjem.

Her blev hun - ifølge anklageskriftet - udsat for voldtægt og efterfølgende dræbt ved blandt andet kvælning.

Af anklageskriftet fremgår det også, at drabsstedet fortsat er ukendt, men at det enten er sket i Hammer Bakker eller på den tiltaltes bopæl.

Makaber behandling af lig

Anklageskriftet fortsætter med makabre detaljer om, hvad der - ifølge tiltalen - skete efter drabet.

Den 37-årig er tiltalt for at have parteret Mias lig i mindst 231 dele med en elektrisk bajonetsav, en hobbykniv og en saks for at kunne opløse ligdelene.

Efterfølgende spredte den 37-årige ligdele i Dronninglund Storskov, hvor nogle blev gravet ned, mens andre blev fordelt i skovbunden.

Retssagen mod den 37-årige begynder ved Retten i Aalborg 7. juni.

Han nægter sig skyldig i drab.