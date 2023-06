Mias drabsmand dømt til forvaring

AALBORG:38-årige Thomas Thomsen skal i forvaring for det bestialske drab på Mia Skadhauge Stevn i februar sidste år.

Det afgjorde Retten i Aalborg torsdag middag, efter den 38-årige onsdag var fundet skyldig i voldtægtsforsøg, drab og usømmelig behandling af lig.

Dermed blev der sat et foreløbigt punktum i sagen. For det retslige efterspil er endnu ikke slut. Den 38-årige valgte nemlig at anke dommen til landsretten med påstand og frifindelse og subsidiært en mildere straf.

Modsat skylden, som nævningetinget var enige om, så var retten splittet i spørgsmålet om straffen. Der var fire stemmer for en livstidsdom, seks stemmer for en forvaringsdom og to stemmer for fængsel i 16 år.

Det betyder en forvaringsdom Forvaring er formelt set ikke en straf, men en foranstaltning, der træder i stedet for straf, når den dømte anses for at være særligt farlig.

En dom til forvaring forudsætter, at retten finder det nødvendigt med en tidsubestemt foranstaltning frem for straf for at forhindre den dømte i at begå ny farlig kriminalitet.

Efter tre års forvaring - og siden en gang om året - har Kriminalforsorgen pligt til at tage stilling til, om foranstaltningen skal fortsætte.

Det gælder dog ikke, når en forvaringsdømt er dømt efter en bestemmelse, der kan give livstid. Så kan prøveudskrivning, som det hedder, først ske efter 10 år.

Det er en domstol, der på baggrund af en vurdering fra psykiatere afgør, om en forvaringsdømt ikke længere er farlig Kriminalforsorgen, straffeloven, prøveudskrivningsbekendtgørelsen og udgangsbekendtgørelsen VIS MERE

- Et drab, der har skræmt os alle

Forinden havde anklager Mette Bendix brugt sin strafprocedure på at argumentere for en livstidsdom til den 38-årige - alternativt en forvaringsdom.

På baggrund af mentalerklæringen har Retslægerådet fundet Thomas Thomsen så farlig for sine omgivelser, at forvaring er påkrævet.

Anklageren gik alligevel efter livstid, fordi det er den hårdeste straf, vi har i Danmark. Og der der var så mange skærpende omstændigheder omkring både drabet, voldtægtsforsøget og parteringen, at forbrydelsen skulle udløse den højeste straf, mente Mette Bendix.

Anklageren slog især på, at det var særdeles skærpende, at der var tale om et såkaldt fjerndrab - altså hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden på forhånd.

– Det her drab er fuldstændig meningsløst. Mia levede et normalt liv uden fjender, og fordi hendes vej tilfældig krydsede den tiltaltes, så er hun her ikke mere. Mia nød livet, havde en fantastisk kæreste og havde hele livet foran sig. Men det valgte tiltalte at sætte en stopper for af egoistiske grunde, så han kunne få en nydelse, lød det blandt andet fra anklageren, der også så det som skærpende, at drabet var sket i en øde skov.

– Det gør ondt i en, når man forestiller sig den kamp der har udspillet sig i den skov. Hun har sluttet sit liv fyldt med skræk i en øde skov. Og det skal tælle op i straf.

– Det er et uhyggeligt drab. Et drab, der har skræmt os alle.

Anklageren argumenterede også for, at voldtægtsforsøget var særligt groft, fordi Mia blev kørt til en mørk skov mod hendes vilje og udsat for skræk og rædsel.

Og endelig mente anklageren, at den usømmelige behandling af liget var så makaber, at hele strafferammen på seks måneders fængsel skulle udnyttes.

Forsvarer gik efter tidsbestemt straf

Forsvarer Mette Grith Stage argumenterede derimod for, at hendes klient skulle idømmes en straf på 16 års fængsel.

Det er den højeste tidsbestemte straf, den 38-årige kan idømmes. Alt der over skal ifølge loven udløse livstid.

Forsvarsadvokaten var ikke uenig i anklagerens fremstilling af alvorligheden af forbrydelsen.

– Det er en helt forfærdelig forbrydelse, I har fundet min klient skyldig i.

– Og det er selvfølgelig noget der betyder, at man skal have en hård straf. Og jeg er også enig i, at der ikke er nogen formildende omstændigheder, sagde Mette Grith Stage.

Men hun mente ikke, at de tre forhold, som den 38-årige er skyldig i, tilsammen kan overstige 16 års fængsel. Forsvareren mente heller ikke, at det var påkrævet at idømme en forvaringsstraf, når man i forvejen er så højt oppe i strafudmålingen.

Det er han skyldig i

Da Retten i Aalborg enstemmigt fandt 38-årige Thomas Thomsen skyldig, forkastede de hans forklaring som utroværdig og konstrueret til lejligheden.

I stedet fandt retten det bevist, at 38-årige Thomas Thomsen kørte ind til Aalborg natten til 6. februar med fordækte hensigter - blandt andet fordi, han havde slukket sin telefon og sin gps på bilen.

Han har selv forklaret, at han blot var derinde for at mærke feststemningen.

Retten fandt det også bevist, at Mia Skadhauge Stevn var tydeligt beruset, da den 38-årige samlede hende op ved busstoppestedet på Vesterbro under påskud af at ville køre hende hjem.

Og så fandt retten det også bevist, at den 38-årige havde et seksuelt motiv, da han - imod den 22-årige kvindes vilje - kørte hende til skovstykket ved Sulsted Kirkevej i Hammer Bakker.

Her har den dømte forklaret, at der var god kemi mellem ham og Mia Skadhauge Stevn, og at det var hende, der lagde op til seksuelt samkvem mellem dem.

Men retten fandt det også bevist, at den 22-årige har forsøgt at stikke af fra den dømte i Hammer Bakker. Det tydede flere fund, der var spredt i skovområdet på.

Retten afviste også den tiltaltes forklaring om, at Mia Skadhauge Stevn døde som følge af en faldulykke i skoven.

Retten slog fast, at den 38-årige havde dræbt Mia Skadhauge Stevn ved kvælning, og lagde blandt andet vægt på retsmedicinerens forklaring om, at kvælning var den mest sandsynlige dødsårsag, og at den dømtes forklaring var helt usandsynlig.

Retten lagde også vægt på den efterfølgende partering af liget, hvor der manglede centrale ligdele - blandt andet et stykke af halsen. Ifølge retten var hele parteringen et vidne om, at den 38-årige ville gå meget langt for at skjule sine spor efter forbrydelserne.

Den 38-årige har erkendt den usømmelige behandling af lig, men forklaret, at han gjorde det, fordi han gik i panik.

Den forklaring afviste retten også pure.