Hvem er manden, der begik et af de mest uhyggelige drab i nyere tid?

AALBORG:Thomas Thomsen blev torsdag idømt forvaring for drabet på Mia Skadhauge Stevn. Men hvem er den 38-årige vendelbo, der begik et af de mest uhyggelige drab i nyere tid?

Retssagen tegnede et billede af en mand, der ikke havde mange venner og ikke gjorde meget væsen af sig.

En mand, der boede alene i Flauenskjold med sin hund, var dygtig til sit arbejde, havde styr på sit liv og var enhver svigermors drøm - i hvert fald i begyndelsen af et forhold.

Men under overfladen havde han en dyster og farlig side.

En tidligere kammerat, tidligere kærester og en kollega samt ikke mindst en mentalundersøgelse afslører en mand, der er kontrollerende, manipulerende, og som mangler empati. Og en mand, der har grænseoverskridende seksuelle tendenser og en fascination af død og voldtægt.

En mand, der viser tegn på psykopati.

Stille vendelbo udadtil

Hvis vi begynder med at se på, hvordan Thomas Thomsen fremstod i retten, passer han lige ind i billedet af en stille og rolig vendelbo uden store armbevægelser.

Til stort set alle retsdage var han iført mørke, praktiske fritidsbukser og en sort t-shirt. Han var soigneret og uden tydelige kendetegn som f.eks. tatoveringer eller piercinger.

En mand, der på ingen måde vil skille sig ud.

Da han afgav vidneforklaring, var han også høflig og veltalende. Han talte i et roligt toneleje og svarede på de spørgsmål, der blev stillet ham.

Thomas Thomsen er opvokset i Sæby i trygge rammer og flyttede siden til Flauenskjold, hvor han i 2020 købte sine bedsteforældres hus. Det var i det hus, at den makabre behandling af Mias lig skete.

Efter folkeskolen tog Thomas Thomsen HTX-eksamen og fik senere en karriere i Forsvaret, hvor han var sergent.

Siden gik han i lære som elektriker og blev uddannet i starten af 2019. Det var et arbejde, han tydeligt havde talent for. I 2020 modtog han nemlig en uddannelsespris for sin tid som elektrikerlærling. I begrundelsen stod der blandt andet:

Han er siden begyndelsen på uddannelse gået systematisk til alle opgaver og har ikke hvilet, før de har været løst til bedste formåen.

Havde høje krav til kvinder

I sine barndoms- og ungdomsår i Sæby gik Thomas Thomsen til judo. Det var her, han mødte den mand, der siden blev hans bedste ven. Hans eneste ven, ifølge kammeraten, der også vidnede i retssagen.

De havde været venner i 26 år. I deres unge år gik de i byen sammen, men siden bestod deres venskab mere i daglige skriverier om alt og ingenting - som kammeraten udtrykte det - og en ugentlig komsammen.

Kammeraten beskrev også den 38-årige som stille og rolig, men dog stædig. Han kaldte Thomas Thomsen for et typisk enebarn, der er vant til at få sin vilje.

Selvom de to kammerater kunne tale om næsten alt, var der ting, som kammeraten ikke kendte ret meget til ved sin 38-årige kammerat. Blandt andet sex og kvinder. Han vidste dog, at Thomas Thomsen havde høje krav til kvinder. De skulle være pæne, og han havde da også haft nogle "pæne piger" som kæreste, fortalte kammeraten.

Men ellers havde den 38-årige ikke et travlt kærlighedsliv. Faktisk troede hans bedste kammerat slet ikke, at der var nogen kontakt til kvinder i årene op til Mia-sagen.

På det tidspunkt havde Thomas Thomsen heller ikke haft nogen kæreste i næsten 10 år. Og han gik heller ikke ret meget i byen - slet ikke for at score damer, forklarede han selv.

De natlige køreture omkring Jomfru Ane Gade, som 6. februar endte med, at han samlede Mia Skadhauge Stevn op, holdt han hemmeligt for sine omgivelser.

Kontrollerende og grænseoverskridende

Men Thomas Thomsen havde tidligere haft kærester. I perioden fra 2008 til 2013 havde han tre forskellige kærester. De vidnede alle i sagen mod ham.

Det var under disse vidneforklaringer, at billedet af den 38-åriges person begyndte at blive dystert.

Der var flere fællestræk ved de tre ekskærester. Blandt andet, at Thomas Thomsen fandt sine kærester online. En af ekskæresterne mødte han på en datingside, en anden tog han kontakt til via en chatside, og den sidste kontaktede han via Facebook.

I det sidste tilfælde var ekskæresten kun 14 år, da Thomas Thomsen kontaktede hende. Og i starten udgav han sig for at være en "Emil Jensen" på 16 år. Det var først senere, at hun fandt ud af, hvem han i virkeligheden var, og at han var 11 år ældre end hende.

De tre kærester tegnede overordnet et billede af en mand, der i starten af forholdet var charmerende, sød, sjov og høflig. Men det billede ændrede sig hurtigt fuldstændigt.

For efter kort tid blev han kontrollerende og manipulerende. Han ville styre kæresterne og holde øje med dem, og han blev sur, hvis han ikke fik sin vilje.

Og så fortalte de tre ekskærester enstemmigt om en mand, der overskred deres grænser seksuelt.

I alle tre tilfælde var det kvinderne, der til sidst sluttede forholdet. Men Thomas Thomsen var ikke en mand, der bare gav slip på sine kærester.

Forfulgte ekskærester

To af ekskæresterne fortalte om, hvordan de oplevede at blive forfulgt, overvåget og udsat for grov chikane i tiden efter bruddet med Thomas Thomsen.

De blev opsøgt af den 38-årige, overvåget og oplevede, at der skete mystiske ting. Blandt andet at dækkene på bilen var punkteret. At en af dem pludselig blev meldt ind i en filmklub. Og at en af dem vågnede til synet af en maskeret person, der stod og kiggede ind af vinduerne.

Især en af ekskæresterne havde oplevet det, hun kaldte regulær stalking i adskillige år efter bruddet.

Det førte til en retssag, hvor Thomas Thomsen i 2010 blev dømt for at have klippe bremserør over på ekskærestens mors bil og for at have smurt sæd på hendes vinduer.

En dom, som Thomas Thomsen dog mener er udtryk for, at han har fået skylden for noget, han ikke har gjort.

Thomas Thomsen var også en mand, der brugte en del tid på internettet - og i de mørke afkroge, det såkaldte dark web.

En tidligere elektriker-kollega fik på et tidspunkt noget af det, Thomas Thomsen kiggede på. Kollegaen fik vist to videoer af henrettelser og en video af en voldtægt.

Psykopatiske træk

Den drabsdømte har aldrig været i kontakt med det psykiatriske system, og han har heller aldrig haft et misbrug af hverken alkohol eller stoffer.

Første gang hans mentale tilstand blev undersøgt var i forbindelse med Mia-sagen.

Her viste mentalundersøgelsen, at han er normal begavet og ikke er psykisk syg. Men mentalundersøgelsen viste også, at Thomas Thomsen udviser tegn på psykopati.

Han vurderes til at være selvoptaget, selvmedlidende og selvovervurderende, grænsende til det narcissistiske. Han mangler empati, anger og ansvarsfølelse. Og så har han en indre vrede, der især kommer til udtryk overfor kvinder.

Retslægerådet vurderede på baggrund af mentalundersøgelsen samt de forhold, han var tiltalt for, at Thomas Thomsen udgør en så nærliggende fare for andres liv og legeme, at forvaring var påkrævet for at forhindre, at han begår ny, personfarlig kriminalitet.

Torsdag blev Thomas Thomsen så idømt forvaring. En dom, han har valgt at anke.