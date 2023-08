Midtjysk stutteri sigtes for at overtræde dyrevelfærdsloven

På et stutteri på Viborg-egnen har Midt- og Vestjyllands Politi foretaget fire sigtelser, som indeholder i alt 35 forhold for blandt andet overtrædelser af dyrevelfærdsloven.

Det sker på baggrund af seks kontrolbesøg på stutteriets adresser, som politiet har foretaget i år i samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sigtelserne har ikke karakter af vanrøgt eller mishandling, fremgår det. Derfor vil der ikke ske sanktioner så som fjernelse af hestene.

Stutteriet har foreløbigt efterkommet de krav, som er stillet. Det betyder blandt andet, at for tynde heste er kommet i behandling.

Over de seneste uger har der flere gange været konfrontationer mellem ansatte på stutteriet og borgere, der demonstrerer.

Politiet har derfor øget tilstedeværelsen på stedet. Der vil i aften- og nattetimerne ske en øget patruljering omkring stutteriet.

- Det er helt uacceptabelt. Vi arbejder nu med flere voldssager samt andre overtrædelser, som relaterer sig til den opmærksomhed, som stutteriet har fået henover sommeren.

- Der skal være lov og orden, og det sætter vi ekstra ind for at sikre nu, udtaler vicepolitiinspektør Christian Toftemark, der er leder af lokalpolitiet Viborg-Skive, i meddelelsen.

Vicepolitiinspektøren forklarer, at det fra begge sider af sagen er gået for vidt. Mens demonstranter har blokeret vejene for stutteriets ansatte, har de ansatte "fysisk konfronteret" demonstranterne.

Politiet opfordrer derfor til, at begge parter nu opfører sig ordentligt, siger Christian Toftemark til Ritzau.

- Begge parter har en forståelse af, at vi er på deres side. Sådan forholder det sig ikke. Det er lovligt at demonstrere. Men det skal være inden for lovens ramme, siger Christian Toftemark.

I meddelelsen skriver Midt- og Vestjyllands Politi, at efterforskningen af sagen fortsætter, og at der er modtaget mange henvendelser fra borgere. De bliver efterforsket af specialister i Særlovscenteret.

/ritzau/