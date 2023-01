Minkavlere tiltalt for at holde mink trods forbud

Stort set samtidig med at det igen er blevet tilladt at avle mink i Danmark, er to minkavlere blevet tiltalt for ulovlig minkavl.

Det drejer sig om en avler fra Thyholm og en avler fra Løvel ved Viborg, som med en uges mellemrum blev anmeldt til politiet i december 2021. Det var Fødevarestyrelsen, som anmeldte avlerne, efter at styrelsens kontrollanter havde fundet mink på de to farme.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi oplyser specialanklager Ulrik Panduro til Ritzau, at der er rejst tiltale i begge sager. I begge tilfælde gælder, at der er rejst tiltale mod et selskab og mod en fysisk person.

Sagerne er rejst som domsmandssager, hvilket giver mulighed for at idømme fængselsstraf, oplyser Ulrik Panduro.

Minkavleren fra Thyholm er tiltalt for at have holdt 126 mink, selv om det var forbudt.

Avleren fra Løvel er tiltalt for at have holdt 233 mink. Han er desuden tiltalt for at have holdt 64 ræve i bur, hvilket har været forbudt i flere år.

Anklagemyndigheden mener, at det er sket som led i erhvervsvirksomhed med henblik på at opnå en økonomisk fortjeneste, og at folkesundheden på grund af den daværende coronaepidemi blev bragt i potentiel fare.

Det blev ved lov forbudt at holde mink i Danmark den 29. december 2020.

Landets minkavlere fik dog allerede i november 2020 i forlængelse af et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen (S) besked på at aflive alle mink.

Der var imidlertid ikke lovhjemmel til at træffe den beslutning, og hele forløbet fik efterfølgende massiv kritik.

Det førte til nedsættelsen af en granskningskommission, hvis konklusioner førte til tjenestelige sanktioner over for flere embedsfolk i det administrative Danmarks absolutte top.

I den milde ende fik Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, en advarsel, og Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, fik en irettesættelse.

I den mere alvorlige ende blev rigspolitichef Thorkild Fogde og den tidligere departementschef i Fødevareministeriet Henrik Studsgaard begge fritaget for tjeneste.

Statsministeren selv fik en såkaldt næse af Folketinget.

Af de to sager, hvor der nu er rejst tiltale, er den ene - sagen fra Løvel - blevet berammet til behandling i Retten i Viborg den 9. oktober. Sagen fra Thyholm er endnu ikke berammet. Den skal behandles ved Retten i Holstebro.

Fra 1. januar 2023 er det igen tilladt at avle mink i Danmark.

