Misbrugt af plejefar: Nu går Dorte og Marianne efter kommunen

FREDERIKSHAVN:Det er efterhånden mange år siden, at misbruget fandt sted, men fortiden under plejefars dyne hviler stadig tungt over de to kvinders liv. Nu håber de, at et retsligt efterspil over for Frederikshavn Kommune kan skaffe dem retfærdighed.

- Jeg vil gerne have, at kommunen bliver stillet til ansvar. Og så har jeg brug for at stille nogle spørgsmål og få nogle svar, siger Dorte Thomsen.

Hendes søster ser også frem til sagen.

- Den her sag har tæret virkelig hårdt på mig og bliver ved med at gøre det. Sandheden skal frem, og retfærdigheden skal ske, siger Marianne, som har været sygemeldt siden foråret, hvor hun pludselig fik et sammenbrud. Marianne har skiftet til nyt efternavn, som hun ikke ønsker kommer frem.

Incestramt familie

Dorte Thomsen og Marianne blev tvangsfjernet sammen med en bror og en søster fra en incestramt familie i Sæby i 1995. Året efter blev de alle fire anbragt på en landejendom uden for Tranum ved et midaldrende ægtepar med to voksne børn. Plejefars overgreb begyndte efter kort tid og stod på i årevis.

Sagen mod plejefar var i retten i 2020. Det blev en kæmpe skuffelse for kvinderne. Plejefar blev godt nok dømt for flere års voldtægter af Marianne, fra hun var 14 til 18 år. Retten fandt hendes forklaring "sikker, detaljeret og troværdig". Men plejefar blev reddet af forældelsesreglerne og slap for straf. Når han alligevel fik en dom på et halvt års ubetinget fængsel hang det sammen med hans overgreb mod Mariannes søster Dorte Thomsen. I den forbindelse blev han også dømt til at betale 20.000 kroner i erstatning.

Advokat Anette Brinkmann har bedt om en erstatning på 300.000 kroner på sin klients vegne. Beløbet er blevet en slags standardtakst i tilsvarende sager. Foto: Bente Poder

I de seneste to år har kvindernes advokater arbejdet med at forberede sagerne mod Frederikshavn Kommune. Erstatningskravet lyder på 300.000 kroner i begge sager. Advokat Anette Brinkmann, som er advokat for Dorte Thomsen, mener, at Frederikshavn Kommune fejlede på flere punkter i sagen. For det første ved at placere fire svært belastede børn i en uerfaren plejefamilie.

- Allerede dér fejler de jo voldsomt. Og når de så ikke efterfølgende sætter massivt ind med støtte til de her nye plejeforældre og de her belastede børn, så fejler man igen, siger Anette Brinkmann, som også fremhæver, at kommunens tilsyn var "helt utilstrækkeligt".

Når der var tilsynsbesøg i hjemmet, foregik det altid i stuen. Altid med hele familien til stede. Børnene havde fået at vide, at de ikke skulle sige noget. Det var plejemor og plejefar, der førte ordet. Og så var der var friskbagte boller og kaffe.

- Jeg synes ikke, at de der tilsynsfolk gjorde deres arbejde ordentligt. Hvis de havde gjort det, var det blevet stoppet, siger Marianne.

Hun fortæller, at tilsynsfolkene godt vidste, at hun lå i plejefars seng. Men det lykkedes plejeforældrene at overbevise tilsynsmedarbejderne om, at det hang sammen med, at Marianne manglede "en farrolle".

Kræver frifindelse

Det er ikke muligt at få Frederikshavn Kommunes udlægning af sagen. Man har et princip om ikke at kommentere personsager. Men det er dog muligt at konstatere, hvordan kommunen stiller sig til de to erstatningskrav.

- Det jeg kan sige er, at vi kræver frifindelse. I begge sager, siger advokat og partner Niels Vase fra HjulmandKaptain, der er advokatfirma for Frederikshavn Kommune i sagerne.

Foreningen Børns Vilkår tager sig af Mariannes sag. Foreningen har igennem de senere år ført 10 sager for borgere, som har været udsat for svigt i deres anbringelsesforløb, og som mener, at den anbringende kommune kan gøres erstatnings-ansvarlig. I otte af de ti sager er det lykkedes at få en erstatning hjem, og i forbindelse med afviklingen af sagerne er der opstået en "fast takst" på 300.000 kroner, når borgeren får medhold. I to sager er kommunerne blevet frifundet.

Der er dog også indgået en række forlig, hvor erstatningsbeløbet ikke er offentliggjort.

Specialkonsulent Carina Bøgelund Lynge fra Børns Vilkår oplyser, at foreningen har modtaget flere hundrede henvendelser om forskellige svigt og overgreb under anbringelser, og hun oplyser, at de mennesker, der henvender sig, typisk er plaget af de traumer, de har fået under disse anbringelser.

- Og det fortsætter også, selv om de får en erstatning. Den tager ikke traumet væk fra dem, men at blive anerkendt i, at der er sket noget, som ikke var okay, har stor betydning, siger Carina Bøgelund Lynge.

Mariannes sag er berammet til sidst i november. Dorte Thomsens sag er ikke berammet endnu, men forventes også afviklet i løbet af efteråret.