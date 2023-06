"Mistænkelig genstand" i Retten i Aalborg: Ammunitionsrydderne er på vej

AALBORG:Nordjyllands Politi er fredag formiddag til stede ved Retten i Aalborg, hvor en mistænkelig genstand er dukket op med morgenposten. Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Retten fungerer som normalt, idet den mistænkelige genstand er blevet isoleret i et af rettens lokaler. Nordjyllands Politi har været i kontakt med ammunitionsrydderne - EOD - fra Skive Kaserne, der umiddelbart har vurderet, at den løsning er sikker.

Et hold fra EOD er på vej til Aalborg for at se nærmere på genstanden og få den fjernet - om ammunitionsrydderne til den tid vurderer, at det er nødvendigt med mere afspærring, når genstanden skal væk, vil vise sig, når de når frem.