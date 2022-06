To ubeboede huse brød i brand på mistænkelig vis

THY:Natten til onsdag gik der ild i to ubeboede huse i Thy. Politiet mistænker begge brande for at være påsatte.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Allan Riis.

Den første anmeldelse om brand skete 03.04 natten til onsdag. Det drejer sig om et ubeboet hus på Sportsvej i Hørdum. Her stod flammerne tilsyneladende op af taget, da politiet ankom til stedet.

Da patruljen forlod brandstedet kl. 04:26, kom der en ny anmeldelse om endnu en brand. Denne gang gjaldt det et ubeboet hus på Iruplundvej mellem Hørdum og Villerslev, som også var overtændt, da politi og brandvæsen kom frem.

Der er tre kilometer mellem de to huse.

- I huset på Iruplundvej er der end ikke tilsluttet strøm, så det er ikke en elektrisk brand, udtaler Søren Ribens fra lokalpolitiet i Thisted.

- Begge ejendomme er brændt så voldsomt, at der ikke umiddelbart kunne konstateres en brandårsag. Men der pågår efterforskning i begge sager, tilføjer Søren Ribens.

Vagtchef Allan Riis betegner begge brande som "mistænkelige".

Onsdag morgen er politiet til stede ved de to adresser med en patrulje og hundepatrulje for at indsamle spor af mulige gerningsmænd.

Politiet vil gerne bede offentligheden om hjælp. Hvis du har set noget mistænkeligt i området natten til onsdag, kan du ringe til 114.