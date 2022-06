Mistænkt for alvorligt knivstikkeri anholdt i Italien

HOBRO:Den 40-årige mand, som Nordjyllands Politi mistænker for at have stukket en 37-årig mand med kniv i Hobro er nu blevet anholdt i Italien.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Den 40-årige blev anholdt mandag i lufthavnen i Milano af italiensk politi, oplyser Nordjyllands Politi der ikke har mulighed for at gå i detaljer med det konkrete forløb af selve anholdelsen.

Den 40-årige har været efterlyst siden lørdag, mistænkt for det voldsomme knivstikkeri på Randersvej i Hobro, hvor en 37-årig mand blev livsfarligt såret.

Manden er stadig i yderst kritisk tilstand, oplyser politikommissær Carsten Straszek.

International efterlysning

Siden har Nordjyllands Politi søgt på flere adresser uden held efter den 40-årige. Søndag blev han så varetægtsfængslet in absentia søndag, sigtet for drabsforsøg, og det medførte også en international arrestordre mod manden.

- Og det var dette, der medførte, at italiensk politi kunne skride til anholdelse. Det er jeg naturligvis tilfreds med er sket så hurtigt, lyder det fra politikommissær Carsten Straszek,

Næste skridt er så, at den 40-årige hurtigst muligt skal udleveres til Danmark.

- Det har jeg ikke på nuværende tidspunkt tidshorisonten på. Vi har respekt for den proces, der nu skal køre hos vores kolleger i Italien – og så er vi klar til at hente den anholdte mand til Danmark, når italienernes politiarbejde i forbindelse med anholdelsen er afsluttet.

Efterforskning fortsætter

Imens fortsætter Nordjyllands Politi efterforskningen af sagen.

- Vi efterforsker på fuldt blus. Vi har stadig et stort arbejde foran os. Det består blandt andet i at kortlægge hele forløbet før, under og efter knivstikkeriet. Vi foretager afhøringer, forhøringer, forskellige undersøgelser og en række andre efterforskningsskridt. Alt sammen med det formål at stykke et præcist billede sammen af, hvad der er foregået, siger Carsten Straszek

Politiet har modtaget flere henvendelser fra borgere i sagen, og politiet vil fortsat gerne høre fra borgere der ligger inde med informationer af betydning for sagen.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.