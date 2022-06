Mistænkt for drabsforsøg i Nordjylland: Nu er han efterlyst internationalt

FREDERIKSHAVN:I knap fire måneder har den 35-årige Stefan Tahir Gaardboe Danielsen været på flugt fra politiet, efter han er mistænkt for et drabsforsøg på åben gade i Frederikshavn.

Den 35-årige har været efterlyst med navn og billede siden 31. marts, og nu er der også udstedt en international arrestordre på ham, fordi politiet har en formodning om, at han kan være i udlandet, oplyser anklager Kristina Frandsen.

Det skete 23. maj, hvor den 35-årige også blev varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede - og samtidig blev internationalt efterlyst.

Men han er altså stadig på fri fod, oplyser anklageren.

Tre mænd er fængslede

Drabsforsøget skete 2. marts klokken 00.47 på parkeringspladsen ved Abildgård Kirke. Her blev en 25-årig mand stukket i lysken, formentlig med en kniv, og slået i hovedet med en hammer eller et andet slagvåben.

Den 25-årige blev kort tid efter fundet livløs på Hjørringvej. Han blev kørt til behandling og efterfølgende meldt uden for livsfare.

Tre mænd på henholdsvis 25, 24 og 21 år er allerede blevet varetægtsfængslet i sagen.

Efterlyst har blodig fortid

Men politiet mener altså, at den 35-årige var den fjerde gerningsmand til drabsforsøget.

Og han har en blodig fortid. I 2005, da den efterlyste var 18 år, var han en del af et tæskehold, der bankede en 54-årig mand ihjel med en hammer i Vodskov. Dengang blev Stefan Tahir Gaardboe Danielsen idømt otte års fængsel for vold med døden til følge.

I 2013 fik den 35-årige mere blod på hænderne, da han stak en udlejer fem gange med kniv under et skænderi. Det kostede den 35-årige seks års fængsel for drabsforsøg.

På billedet af den efterlyste kan man også tydeligt se en tatovering på halsen med bogstaverne LTF, og ifølge eb.dk har han en tilknytning til den forbudte bande Loyal To Familia.