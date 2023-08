Morsingbo får betinget fængsel for at have pædofilidukker

En 61-årig mand fra Mors er fredag idømt 20 dages betinget fængsel for være i besiddelse af sexdukker, som forestiller børn.

Det skriver TV Midtvest.

Dommen er afsagt i Retten i Holstebro.

Ritzau kunne i sidste uge fortælle, at anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi havde sendt en såkaldt retsmødebegæring til retten med henblik på at få afgjort sagen om pædofilidukkerne som en tilståelsessag.

I retsmødebegæringen fremgår det, at manden på sin bopæl i april i år var i besiddelse af 10 dukker, som efter anklagemyndighedens opfattelse var beregnet til sex, og som forestillede børn.

Det fremgår desuden, at manden i oktober sidste år forsøgte at købe en lignende dukke på nettet. Den blev dog bremset i tolden.

Ifølge TV Midtvest erkendte manden i retten at have været i besiddelse af dukkerne. Dog mente han ikke, at det var alle dukker, som kunne siges at forestille børn.

Det var retten til dels enig i.

Han blev dømt for besiddelse, for så vidt angår syv af dukkerne, og for at have forsøgt at skaffe endnu en dukke - den, som blev taget af tolden.

Anklagemyndigheden havde i retsmødebegæringen tilkendegivet, at man ville have konfiskeret alle 11 dukker. Men eftersom de tre ikke er fundet ulovlige, bliver de ikke konfiskeret.

Til TV Midtvest fortæller manden, at han købte dukkerne, fordi de var billige, og han afviser at være pædofil. Han fortæller desuden, at han ikke vidste, at dukkerne var ulovlige.

Men det er de. For i 2021 vedtog Folketinget en ny straffebestemmelse i forlængelse af straffelovens eksisterende bestemmelse om børneporno.

Den nye bestemmelse gør det strafbart at besidde pædofilidukker - straffen går fra bøde og op til et års fængsel.

Fremstilling og overdragelse af dukkerne kan straffes med fængsel i op til to år.

At dommen er betinget, betyder, at den i udgangspunktet ikke skal afsones, hvis ellers manden opfylder de betingelser, som retten fastsætter.

Ifølge TV Midtvest valgte den 61-årige morsingbo at acceptere rettens dom og vil altså ikke anke afgørelsen til Vestre Landsret.

Anklagemyndigheden kan inden 14 dage vælge at anke sagen til landsretten.

/ritzau/